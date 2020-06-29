ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в Украине
Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию в Украине. Они будут действовать до 31 января 2021 года. Основаниями для отмены санкций может быть только выполнение Россией минских договоренностей.
Решение о продлении санкций против РФ утвердил Совет Европейского Союза 29 июня, говорится в сообщении ее пресс-службы.
Важно Влияние российской пропаганды: Боднар пояснил ностальгию трети украинцев по СССР
ЕС продлил санкции против РФ: главное
Европейский Союз продлил секторальные санкции против России, которые ввели еще в июле 2014 года. Санкции заключили сроком на полгода и постоянно продолжали.
Что предусматривают санкции ЕС
- Санкции ограничили доступ государственных финансовых учреждений из РФ на финансовые рынки ЕС.
- Наложили эмбарго на торговлю оружием.
- Установили запрет на экспорт товаров двойного назначения.
- Ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.
18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России, введенные из-за незаконной аннексии украинского Крыма.
Актуально Три вида санкций ЕС против России: которые продолжили, а еще собираются ввести
Какие санкции наложены на Россию
- Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году за аннексию Крыма.
- Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.
- После этого международные санкции постоянно расширялись из-за обострения боевых действий в Украине и строительства "Северного потока-2".
- А также за попытку убийства Сергея Скрипаля.