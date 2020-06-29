Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию в Украине. Они будут действовать до 31 января 2021 года. Основаниями для отмены санкций может быть только выполнение Россией минских договоренностей.

Решение о продлении санкций против РФ утвердил Совет Европейского Союза 29 июня, говорится в сообщении ее пресс-службы.

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ЕС продлил санкции против РФ: главное

Европейский Союз продлил секторальные санкции против России, которые ввели еще в июле 2014 года. Санкции заключили сроком на полгода и постоянно продолжали.

Что предусматривают санкции ЕС

Санкции ограничили доступ государственных финансовых учреждений из РФ на финансовые рынки ЕС.

Наложили эмбарго на торговлю оружием.

Установили запрет на экспорт товаров двойного назначения.

Ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.

18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России, введенные из-за незаконной аннексии украинского Крыма.

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Какие санкции наложены на Россию