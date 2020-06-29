Результаты недавнего опроса КМИС несколько ошеломили и удивили – каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР. Заместитель главы МИД Василий Боднар отметил, что на такие результаты опроса повлияли несколько факторов, в том числе и российская пропаганда.

Боднар подчеркнул, что сам жил во времена СССР, поэтому имеет представление о том периоде. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Почему ностальгия не отпускает треть украинцев

По мнению Боднара, человек может ностальгировать по СССР, потому что нашел там что-то приятное и красивое, которое ему считается лучше, чем сейчас есть. В то же время в Украине существует определенный процент населения, что не считает Россию страной-агрессором. Как известно, именно РФ стала правопреемницей СССР и проводит такую же агрессивную международную политику, которую проводил Советский Союз.

Боднар отметил, что географическое разделение также достаточно понятно, поскольку на западе Украины всегда были скептические настроения в отношении России.

Западная Украина достаточно долго боролась против большевистской власти, и традиционно проукраинские настроения там были сильнее. В восточной части нашего государства значительная доля украинского элемента была вывезена в Сибирь во время коллективизации, сознательно уничтожена во время Голодомора, ассимилирована сильным влиянием урбанизации и т. п,

– пояснил он.

Заместитель министра иностранных дел не исключает, что на результат опроса повлияла и российская пропаганда.

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Обратите внимание! Граждане, ностальгирующие по СССР, обычно тяготеют к пророссийским кандидатам и партиям, ориентирующимся на Москву, враждебно относятся к евроатлантической интеграции и разделяют патерналистские взгляды на общественно-политическую жизнь.