Официальный аккаунт России опубликовал сообщение в твиттере, в котором утверждает, что "украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР". Реакция Украины последовала незамедлительно.

Официальный аккаунт Украины в твиттере сравнил страну-агрессора с токсичными бывшими.

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Многие украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром. Это все, а также много чего еще, сейчас в российском Крыму, – написал официальный аккаунт России.

На это аккаунт Украины ответил очень лаконично: "О, токсичные бывшие".

toxic ex here https://t.co/zU7EEYoreg — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 23, 2020

Пользователи в сети оценили и поддержали ответ украинцев. Люди саркастически спрашивают: "Старые добрые времена... это Голодомор?».

Даже не бывшие, а парень, который похитил и держал тебя замкнутым на чердаке много лет, пока ты не убежала. А теперь он вспоминает, как классно вам было,

– сказал комментатор.

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