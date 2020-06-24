Токсичные бывшие, – Украина забавно потроллила Россию в соцсетях
Официальный аккаунт России опубликовал сообщение в твиттере, в котором утверждает, что "украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР". Реакция Украины последовала незамедлительно.
Официальный аккаунт Украины в твиттере сравнил страну-агрессора с токсичными бывшими.
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Многие украинцы до сих пор вспоминают старые добрые времена, когда Советская Украина была житницей СССР, популярным местом для оздоровительного туризма и индустриальным центром. Это все, а также много чего еще, сейчас в российском Крыму, – написал официальный аккаунт России.
На это аккаунт Украины ответил очень лаконично: "О, токсичные бывшие".
Пользователи в сети оценили и поддержали ответ украинцев. Люди саркастически спрашивают: "Старые добрые времена... это Голодомор?».
Даже не бывшие, а парень, который похитил и держал тебя замкнутым на чердаке много лет, пока ты не убежала. А теперь он вспоминает, как классно вам было,
– сказал комментатор.
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Действительно ли украинцы ностальгируют по СССР
- По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае 2020 года, 33,5% украинцев сожалеют о распаде СССР. Традиционно это – пожилые люди, которым преимущественно за 70 лет.
- Граждане, которые ностальгируют по СССР, обычно тяготеют к пророссийским кандидатам и партиям, ориентируются на Москву, враждебно относятся к евроатлантической интеграции и разделяют патерналистские взгляды на общественно-политическую жизнь.
- В то же время половина украинцев поддерживает распад СССР.