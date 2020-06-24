Токсичні колишні, – Україна кумедно потролила Росію у соцмережах
Офіційний акаунт Росії опублікував допис у твіттері, в якому запевняє, що "українці досі згадують старі добрі часи, коли Радянська Україна була житницею СРСР". Реакція України не забарилася.
Офіційний акаунт України у твіттері порівняв країну-агресора з токсичними колишніми.
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Багато українців досі згадують старі добрі часи, коли Радянська Україна була житницею СРСР, популярним місцем для оздоровчого туризму й індустріальним центром. Це все, а також багато чого ще, є зараз в російському Криму, – написав офіційний акаунт Росії.
На це акаунт України відповів дуже лаконічно: "О, токсичні колишні".
Користувачі у мережі оцінили й підтримали відповідь українців. Люди саркастично питають: "Старі добрі часи... це Голодомор?".
Навіть не колишні, а хлопець, який викрав і тримав тебе замкненим на горищі багато років, поки ти не втекла. А тепер він згадує, як класно вам було,
– зауважив коментатор.
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Чи дійсно українці ностальгують за СРСР
- За результатами опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у травні 2020 року, 33,5% українців шкодують про розпад СРСР. Традиційно це – старші люди, яким переважно за 70 років.
- Громадяни, які ностальгують за СРСР, зазвичай тяжіють до проросійських кандидатів і партій, орієнтуються на Москву, вороже ставляться до євроатлантичної інтеграції та поділяють патерналістські погляди на суспільно-політичне життя.
- Водночас половина українців підтримує розпад СРСР.