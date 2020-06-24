Офіційний акаунт Росії опублікував допис у твіттері, в якому запевняє, що "українці досі згадують старі добрі часи, коли Радянська Україна була житницею СРСР". Реакція України не забарилася.

Офіційний акаунт України у твіттері порівняв країну-агресора з токсичними колишніми.

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Багато українців досі згадують старі добрі часи, коли Радянська Україна була житницею СРСР, популярним місцем для оздоровчого туризму й індустріальним центром. Це все, а також багато чого ще, є зараз в російському Криму, – написав офіційний акаунт Росії.

На це акаунт України відповів дуже лаконічно: "О, токсичні колишні".

toxic ex here https://t.co/zU7EEYoreg — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 23, 2020

Користувачі у мережі оцінили й підтримали відповідь українців. Люди саркастично питають: "Старі добрі часи... це Голодомор?".

Навіть не колишні, а хлопець, який викрав і тримав тебе замкненим на горищі багато років, поки ти не втекла. А тепер він згадує, як класно вам було,

– зауважив коментатор.

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