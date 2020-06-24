В анексованому Росією Криму окупанти додумалися одягти співробітників комунальних служб у форму, яку використовували ще за царських часів – до 1917 року. Крім того, двірники у такій новій уніформі склали присягу. Усі ці дійства відбулися в Ялті.

Детальніше про нову форму кримських двірників

Пошито її з блакитної тканини. Окупанти переконують, що на гроші меценатів. Розмови про таку форму йшли ще з лютого. Про це пише блогер під ніком Roksolana Today&Крим. Відповідний допис із фото з’явився на її сторінці у твіттері.

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За носіння такої спеціальної форми кримських двірникам окупанти пообіцяли доплати до заробітної плати. Також людям повісять спеціальні значки, що були в царські часи, та видадуть посвідчення. За останніми комунальники зможуть з липня безкоштовно їздити у громадському транспорті.

Дворові люди присягнули боярам. Яке приниження, залякування тим, що привезуть чужих людей, що будуть отримувати доплати тільки ті, хто носить одяг, повернемося в царські часи! Чи не час на заслужений відпочинок. Так ще ніхто людей не принижував,

– підписала блогерка свій допис.

Як зазначають пропагандистські ЗМІ, мер Ялти Іван Імгрунт спершу пропонував робити ставку на морські тільняшки. Це, за його словами, особливості міста.

Остаточний варіант "царської форми" пошили у російській Пензі. Ялті передали 450 комплектів. У планах окупантів – пошити ще літню та зимову форму, а також парадний спецодяг.

Двірники вже склали присягу

Так званий святковий захід пройшов у окупованій Ялті. Тут на місцевій набережній двірники Вони вишикувалися в ряд і поклялися дотримуватися чистоти в місті.

Мер міста Іван Імгрунт заявив, що потрібно підвищити престиж професії та розробити бренд "Ялтинський двірник". Останній, окрім підвищення зарплати та єдиної форми, передбачає також створення логотипу.

У Ялті двірників нарядили у форму царських часів (Фото: пропагандистські ЗМІ, твіттер Roksolana Today&Крим)

Як на форму відреагували жителі Ялти

Дехто з колаборантів таку форму все ж підтримав. Буцімто вона є креативною, а спідниці-штани, в які нарядили чоловіків, – цілком зручними. Щоправда, були й ті, хто називає такий одяг непродуманим і непрактичним.

Як ходити у спідниці такої довжини? А працювати? Схоже на форму, в якій ходили двірники царської Росії. На потіху собі зробили скоморохів-холопів, на кашкетах явно не вистачає квітки,

– розкритикувала форму жителі Ялти.

Нелегка праця ялтинських двірників

За зарплату в 30 тисяч рублів (майже 11,5 тисяч гривень) їм слід не лише підмітати вулиці, а й поливати тротуари, чистити їх від снігу, стежити за забезпеченням громадського порядку та навіть повідомляти правоохоронців про тих, хто ночує в під'їздах.

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Крім цього, прибиральникам потрібно надавати допомогу потерпілих від нещасних випадків, хворим і літнім громадянам. За необхідності – викликати й швидку допомогу.