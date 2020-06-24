В аннексированном Россией Крыму оккупанты додумались одеть сотрудников коммунальных служб в форму, которую использовали еще в царские времена – до 1917 года. Кроме того, дворники в такой новой форме приняли присягу. Все это действо состоялось в Ялте.

Подробнее о новой форме крымских дворников

Пошили ее из голубой ткани. Оккупанты уверяют, что на деньги меценатов. Разговоры о такой форме шли еще с февраля. Об этом пишет блогер под ником Roksolana Today&Крым. Соответствующее сообщение с фото появилось на ее странице в твиттере.

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За ношение такой специальной формы крымским дворникам оккупанты пообещали доплату к заработной плате. Также людям выдадут специальные значки, что были в царские времена, и удостоверения. По последним коммунальщики смогут с июля бесплатно ездить в общественном транспорте.

Дворовые люди присягали боярам. Какое унижение, запугивание тем, что привезут чужих людей, что будут получать доплаты только те, кто носит одежду, вернемся в царские времена! Не время на заслуженный отдых. Так еще никто людей не унижал,

– подписала блогер свое сообщение.

Как отмечают пропагандистские СМИ, мэр Ялты Иван Имгрунт сначала предлагал делать ставку на морские тельняшки. Это, по его словам, особенность города.

Окончательный вариант "царской формы" сшили в русской Пензе. Ялте передали 450 комплектов. В планах оккупантов пошить еще летнюю и зимнюю форму, а также парадную спецодежду.

Дворники уже приняли присягу

Так называемое праздничное мероприятие прошло в оккупированной Ялте. Здесь на местной набережной дворники выстроились в ряд и поклялись соблюдать чистоту в городе.

Мэр города Иван Имгрунт заявил, что нужно повысить престиж профессии и разработать бренд "Ялтинский дворник". Последний, кроме повышения зарплаты и единой формы, предусматривает также создание логотипа.

В Ялте дворников нарядили в форму царских времен (Фото: пропагандистские СМИ, твиттер Roksolana Today&Крым)

Как на форму отреагировали жители Ялты

Некоторые из коллаборантов такую форму все же поддержали. Якобы она является креативной, а юбки-брюки, в которые нарядили мужчин, – вполне удобными. Правда, были и те, кто называет такую одежду непродуманной и непрактичной.

Как ходить в юбке такой длины? А работать? Похоже на форму, в которой ходили дворники царской России. На потеху себе сделали скоморохов-холопов, на фуражках явно не хватает цветка,

– раскритиковали форму жители Ялты.

Нелегкий труд ялтинских дворников

За зарплату в 30 тысяч рублей (почти 11,5 тысяч гривен) им следует не только подметать улицы, но и поливать тротуары, чистить их от снега, следить за обеспечением общественного порядка и даже сообщать правоохранителям о тех, кто ночует в подъездах.

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Кроме этого, уборщикам нужно оказывать помощь пострадавшим от несчастных случаев, больным и пожилым гражданам. При необходимости вызвать и скорую помощь.