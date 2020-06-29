Результати нещодавнього опитування КМІС дещо приголомшили та здивували – кожен третій українець шкодує про розпад СРСР. Заступник очільника МЗС Василь Боднар зазначив, що на такі результати опитування вплинули декілька факторів, зокрема і російська пропаганда.

Боднар підкреслив, що і сам жив у часи СРСР, тож, має уявлення про той період. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Чому ностальгія не відпускає третину українців

На думку Боднара, людина може ностальгувати за СРСР, бо знайшла там щось приємне та красиве, яке їй вважається кращим, ніж зараз є. Водночас в Україні існує певний відсоток населення, що не вважає Росію країною-агресором. Як відомо, саме РФ стала правонаступницею СРСР і проводить таку ж міжнародну агресивну політику, яку проводив Радянський Союз.

Боднар зауважив, що географічний поділ також досить зрозумілий, оскільки на заході України завжди були скептичні настрої щодо Росії.

Західна Україна досить довго боролася проти більшовицької влади й традиційно проукраїнські настрої там були сильніші. У східній частині нашої держави значна частка українського елементу була вивезена в Сибір під час колективізації, свідомо знищена під час Голодомору, асимільована сильним впливом урбанізації тощо,

– пояснив він.

Заступник міністра закордонних справ не виключає, що на результат опитування вплинула і російська пропаганда.

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Зверніть увагу! Громадяни, які ностальгують за СРСР, зазвичай тяжіють до проросійських кандидатів і партій, орієнтуються на Москву, вороже ставляться до євроатлантичної інтеграції та поділяють патерналістські погляди на суспільно-політичне життя.