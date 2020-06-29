Європейський Союз вчергове продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Вони діятимуть до 31 січня 2021 року. Підставами для скасування санкцій може бути лише виконання Росією мінських домовленостей.

Рішення про продовження санкцій проти РФ ухвалила Рада Європейського Союзу 29 червня, мовиться у повідомленні її пресслужби.

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ЄС продовжив санкції проти РФ: головне

Європейський Союз продовжив секторальні санкції проти Росії, які запровадили ще у липні 2014 року. Санкції уклали терміном на пів року й постійно продовжували.

Що передбачають санкції ЄС

Санкції обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС. Наклали ембарго на торгівлю зброєю. Встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення. Обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо у нафтовидобувному секторі.

18 червня Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені через незаконну анексію українського Криму.

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