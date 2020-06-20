Канцлерка Німеччини Ангела Меркель на брифінгу 19 червня розповіла про те, які саме санкції проти Росії вже продовжили, а які може запровадити Євросоюз загалом та ФРН зокрема. Мовилося про санкції за агресію проти України, за вбивство чеченця у Берліні та за кібератаки на німецький уряд.

Санкції за вбивство чеченця у Берліні

За словами Меркель, Німеччина готова запровадити нові санкції проти Росії через убивство у Берліні чеченця та громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Про це розповіли у виданні DW.

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На брифінгу журналісти запитали у Меркель, чи будуть нові санкції проти РФ за замовне вбивство у Берліні. Хангошвілі, нагадаємо, вбили у Берліні в серпні 2019 року – вбивство запланувала та організувала російська ФСБ.

До якої реакції ми вдамося – ми вирішимо. Та треба зачекати, що покажуть переговори,

– сказала Меркель.

За підсумками перемовин із росіянами Німеччина й буде ухвалювати рішення щодо санкцій проти Росії.

Санкції за агресію Росії проти України

Меркель розповіла, що на відеоконференції глав держав і урядів країн ЄС 19 червня обговорили питання секторальних санкцій проти Росії за агресію проти України. Їх вирішили подовжити ще на пів року.

Секторальні санкції, про які говорила Меркель, передбачають:

Закриття ринку капіталів ЄС для кількох російських банків і компаній,

Заборону на постачання у Росію зброї та товарів подвійного призначення,

Перекритий доступ до технологій і послуг в енергетиці, добуванні нафти тощо.

Ці санкції продовжили через відсутність прогресу з боку Росії у реалізації мінських угод.

Нагадаємо, 18 червня Євросоюз продовжив дію пакету санкцій проти РФ, які стосуються Криму (мовиться про заборону на імпорт і експорт товарів, інвестицій, допуск круїзних лайнерів до портів Криму тощо).

Санкції за кібератаки

Меркель на брифінгу згадала і про те, що в ЄС обговорюють ймовірність запровадження санкцій проти Росії за кібератаки на Німеччину у 2015 році, до якого, найімовірніше, причетний генштаб армії Росії.