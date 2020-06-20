Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге 19 июня рассказала о том, какие именно санкции против России уже продлили, а какие может ввести Евросоюз в целом и ФРГ в частности. Речь шла о санкциях за агрессию против Украины, за убийство чеченца в Берлине и за кибератаки на немецкое правительство.

Санкции за убийство чеченца в Берлине

По словам Меркель, Германия готова ввести новые санкции против России за убийство в Берлине чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом рассказали в издании DW.

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На брифинге журналисты спросили у Меркель, будут ли новые санкции против РФ за заказное убийство в Берлине. Хангошвили, напомним, был убит в Берлине в августе 2019 – убийство запланировала и организовала российская ФСБ.

К какой реакции мы прибегнем – мы решим. Но надо подождать, что покажут переговоры,

– сказала Меркель.

По итогам переговоров с россиянами Германия и будет принимать решение о санкциях против России.

Санкции за агрессию России против Украины

Меркель рассказала, что на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 19 июня обсудили вопросы секторальных санкций против России за агрессию против Украины. Их решили продлить еще на полгода.

Секторальные санкции, о которых говорила Меркель, предусматривают:

Закрытие рынка капиталов ЕС для нескольких российских банков и компаний,

Запрет на поставки в Россию оружия и товаров двойного назначения,

Перекрытие доступа к технологиям и услугам в энергетике, добыче нефти и тому подобное.

Эти санкции продолжили за отсутствия прогресса со стороны России в реализации минских соглашений.

Напомним, 18 июня Евросоюз продлил действие пакета санкций против РФ, касающихся Крыма (речь идет о запрете на импорт и экспорт товаров, инвестиций, допуск круизных лайнеров в порты Крыма и так далее).

Санкции за кибератаки