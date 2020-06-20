Три вида санкций ЕС против России: какие продлили, а какие еще собираются ввести
Канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге 19 июня рассказала о том, какие именно санкции против России уже продлили, а какие может ввести Евросоюз в целом и ФРГ в частности. Речь шла о санкциях за агрессию против Украины, за убийство чеченца в Берлине и за кибератаки на немецкое правительство.
Санкции за убийство чеченца в Берлине
По словам Меркель, Германия готова ввести новые санкции против России за убийство в Берлине чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом рассказали в издании DW.
Читайте также В ОБСЕ смеются, когда представитель РФ говорит о "внутреннем конфликте в Украине", – Боднар
На брифинге журналисты спросили у Меркель, будут ли новые санкции против РФ за заказное убийство в Берлине. Хангошвили, напомним, был убит в Берлине в августе 2019 – убийство запланировала и организовала российская ФСБ.
К какой реакции мы прибегнем – мы решим. Но надо подождать, что покажут переговоры,
– сказала Меркель.
По итогам переговоров с россиянами Германия и будет принимать решение о санкциях против России.
Санкции за агрессию России против Украины
Меркель рассказала, что на видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС 19 июня обсудили вопросы секторальных санкций против России за агрессию против Украины. Их решили продлить еще на полгода.
Секторальные санкции, о которых говорила Меркель, предусматривают:
- Закрытие рынка капиталов ЕС для нескольких российских банков и компаний,
- Запрет на поставки в Россию оружия и товаров двойного назначения,
- Перекрытие доступа к технологиям и услугам в энергетике, добыче нефти и тому подобное.
Эти санкции продолжили за отсутствия прогресса со стороны России в реализации минских соглашений.
Санкции за кибератаки
Меркель на брифинге вспомнила и о том, что в ЕС обсуждают возможность введения санкций против России за кибератаки на Германию в 2015 году, к которым, скорее всего, причастен генштаб армии России.