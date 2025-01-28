ЕС продлил санкции против России: что должно быть следующим шагом

Министры иностранных дел стран ЕС продлили санкции против России. Это решение нацелено на лишение Кремля доходов для финансирования войны. До сих пор Венгрия его тормозила, поскольку премьер-министр страны Орбан хотел услышать позицию Трампа по этому поводу и ждал его инаугурации.

Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала высказал мнение, что новый президент США Трамп будет незыблем в отношении того, что он обещал, особенно в энергетическом секторе, где есть нефть и деньги для Соединенных Штатов.

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Важный шаг – усиление вторичных санкций

Лесной напомнил, что недавно Орбан ходил по кабинетам и рассказывал, что он еще подумает относительно того поддерживать ли продолжение санкций против России. Ему было важно узнать, что скажет Трамп.

Мы видим реальную цену Орбана, как политика, который недавно строил мирные планы, рассказывал как Украине жить. Он очень гибкий и демонстрирует это не первый раз. Это нас радует,

– озвучил Лесной.

То, что новому лидеру США сейчас выгодно давить на Россию именно в энергетической сфере, это, как подчеркнул политолог, очень положительно. Однако, сейчас важно, чтобы Соединенные Штаты так же рьяно взялись за вторичные санкции, которые касаются тех стран, которые позволяют России обходить ограничения.

В Европе иногда звучат мысли о том, что в санкциях уже достигли максимум, но я не согласен, еще есть над чем работать. Теневой российский флот в количестве сотен судов еще ходит,

– подчеркнул Лесной.

Политолог отметил, что сейчас насущный вопрос заключается в том, удастся ли США не только поддерживать санкции, но и договориться с Саудовской Аравией и странами ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти), чтобы на определенный период сделать то, что Трамп обещал – снизить цены на нефть. Ведь это существенно повлияет на Россию и ее экономику, которая находится в плачевном состоянии.

Заметьте, что Трампа сравнивают с бывшим президентом США Рейганом, которому в свое время удалось договориться с саудитами и создать условия, чтобы СССР пошел на уступки Западу. Главный консультант Нацинститута стратегических исследований Иван Ус считает, что Трамп намерен повторить эту историю и обвалить цены на нефть, когда Саудовская Аравия увеличит ее добычу. Во втором квартале 2025 года между странами может быть подписано соответствующее соглашение.