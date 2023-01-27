ЕС продлил экономические санкции против России

Совет ЕС продлил ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России. Санкции против Кремля продлены на 6 месяцев – до 31 июля 2023 года.

Речь идет о санкциях, которые впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Ограничения были значительно расширены с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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ЕС продлил санкции, введенные в 2014 году и расширенные в 2022 году

В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку по морскому пути сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.

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