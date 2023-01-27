ЕС продлил экономические санкции против России
Источник:Совет ЕС
Совет ЕС продлил ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики России. Санкции против Кремля продлены на 6 месяцев – до 31 июля 2023 года.
Речь идет о санкциях, которые впервые были введены в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Ограничения были значительно расширены с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
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ЕС продлил санкции, введенные в 2014 году и расширенные в 2022 году
В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
Они также охватывают: запрет на импорт или транспортировку по морскому пути сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.
ЕС ввел 9 пакет санкций против России
- В декабре 2022 года Совет ЕС окончательно одобрил девятый пакет санкций в отношении России за войну против Украины. Пакетом санкций были введены новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, значительно расширяя список субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России.
- В частности, санкции будут применяться к 168 дополнительным субъектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом России.
- Сейчас идет подготовка 10 пакета санкций, который, скорее всего, одобрят к годовщине полномасштабной войны – 24 февраля. Из неофициальных комментариев известно, что обсуждают дополнительные ограничения против российских пропагандистских ресурсов и новые отключения российских банков от SWIFT.
- Также сообщалось о синхронизации санкций в отношении Беларуси с секторальными санкциями, которые уже введены против России.