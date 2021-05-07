Российская блокада на Черном море грозит дестабилизацией во всем регионе, – ЕС
В Евросоюзе отметили, что российская блокада отдельных регионов в Черном море является нарушением суверенитета Украины. Кроме того, ограничения могут дестабилизировать ситуацию безопасности во всем регионе.
Источник:Укринформ
Заявление ЕС озвучили во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ. Особенно отметили, что поддержка суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ со стороны ЕС непоколебима.
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Блокада Черного моря до октября 2021 года – это очередное проявление нарушения территориальной целостности Украины.
Это закрытие, вместе с продолжением милитаризации незаконно аннексированного Крымского полуострова, может дестабилизировать ситуацию безопасности не только в Украине, но и в Черноморском регионе и за его пределам,
– отметили в ЕС.
Кроме того, в заявлении говорится, что ЕС останется преданным политике непризнания оккупированного Крыма российским.
Блокада на Черном море: что известно
- Россия 24 апреля закрыла 3 региона Черного моря для иностранных кораблей.
- Ограничения продлятся как минимум до 31 октября.
- Жертвами блокады стал участок акватории вдоль побережья Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольный участок возле берегов Керченского полуострова и небольшой участок возле западного края Крыма.
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