В Евросоюзе отметили, что российская блокада отдельных регионов в Черном море является нарушением суверенитета Украины. Кроме того, ограничения могут дестабилизировать ситуацию безопасности во всем регионе.

Заявление ЕС озвучили во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ. Особенно отметили, что поддержка суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ со стороны ЕС непоколебима.

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Блокада Черного моря до октября 2021 года – это очередное проявление нарушения территориальной целостности Украины.

Это закрытие, вместе с продолжением милитаризации незаконно аннексированного Крымского полуострова, может дестабилизировать ситуацию безопасности не только в Украине, но и в Черноморском регионе и за его пределам,

– отметили в ЕС.

Кроме того, в заявлении говорится, что ЕС останется преданным политике непризнания оккупированного Крыма российским.

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