У Євросоюзі наголосили, що російська блокада окремих регіонів у Чорному морі є порушенням суверенітету України. Окрім того, обмеження можуть дестабілізувати безпекову ситуацію в усьому регіоні.

Заяву ЄС озвучили під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ. Особливо наголосили, що підтримка суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів з боку ЄС є непохитною.

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Блокада Чорного моря до жовтня 2021 – це черговий вияв порушення територіальної цілісності України.

Це закриття, разом із продовженням мілітаризації незаконно анексованого Кримського півострова, може дестабілізувати безпекову ситуацію не лише в Україні, а й у Чорноморському регіоні та за його межам,

– наголосили у ЄС.

Окрім того, у заяві мовиться, що ЄС залишиться відданим політиці невизнання окупованого Криму російським.

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