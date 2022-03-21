ЕС работает уже над 5 пакетом санкций против России, – СМИ

Правительства Евросоюза обсудят, вводить ли против России нефтяное эмбарго из-за ее вторжения в Украину. На этой неделе они собираются вместе с президентом США Джозефом Байденом на серию саммитов, призванных усилить ответ Запада на действия Кремля.

После того как Россия напала на Украину, против страны-агрессорки был введен ряд жестких санкций. Это один из основных способов влияния на президента России Владимира Путина и его окружение, поддерживающее вторжение.

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ЕС готовит 5 пакет санкций против России

Весь цивилизованный мир стремится вынудить Путина вывести русские войска из Украины. Поэтому ЕС вместе с западными союзниками уже ввел ряд штрафных санкций, в частности, замораживание активов российского центрального банка.

Мы работаем над пятым раундом санкций, и предлагается много новых имен,

– отметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Правительства Евросоюза приступят к обсуждению между министрами иностранных дел 21 марта. В то же время, 24 марта Байден прибудет в Брюссель на саммиты с 30 союзниками по НАТО, представителями ЕС и G7, включая Японию.

В последние 3 недели ЕС ввел санкции против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли. Однако они пока не вынудили Кремль изменить свой курс в Украине. Евросоюз оказался перед самым тяжелым экономическим выбором в отношении российской нефти, от импорта которой уже отказались США и Великобритания, однако не 27 стран ЕС.

По информации дипломатов, страны Балтии, в частности, Литва, настаивают на введении эмбарго как следующего логического шага. Однако Германия предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Заметьте Кто уже отказался от российской нефти и газа и какие санкции наложил

Не должно быть табу по санкциям

В России предупредили, что санкции ЕС в отношении российской нефти могут побуждать ее закрыть магистральный газопровод в Европу. В общей сложности Евросоюз импортирует 40% российского газа. В частности, Германия является самым крупным покупателем российской нефти в ЕС.

Болгария, почти полностью зависящая от поставки газа от российского "Газпрома", заявила, что может отказаться. Единственный нефтеперерабатывающий завод в Болгарии принадлежит российскому "Лукойлу". Он обеспечивает более 60% топлива, используемого в стране.

Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Голос Франции, возглавляющей 6-месячное председательство в ЕС, вероятно, окажется решающим. Президент Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине, где тысячи людей уже погибли, а 5 миллионов эвакуировались, ухудшится, то табу по санкциям против России быть не должно.

"Эти санкции преследуют цель заставить президента Путина сделать новый расчет. Среди наших партнеров и среди стран, торгующих с Россией, есть те, кто более чувствителен к вопросу нефти и газа. Тем не менее, президент сказал, что табу нет", – отметил представитель Макрона.

Дипломаты заявили, что российская атака химическим оружием в Украине или мощная бомбардировка Киева может стать причиной энергетического эмбарго.

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