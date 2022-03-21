Після того, як Росія напала на Україну, проти країни-агресорки ввели низку жорстких санкцій. Це один з основних способів впливу на президента Росії Володимира Путіна та його оточення, яке підтримує вторгнення.

До теми Проти Росії скоро введуть нові санкції, які потрібні Україні, – Кулеба

ЄС готує 5 пакет санкцій проти Росії

Увесь цивілізований світ прагне змусити Путіна вивести російські війська з України. Тому ЄС разом із західними союзниками вже ввів ряд штрафних санкцій, зокрема замороження активів російського центрального банку.

Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен,

– зазначив один з високопоставлених дипломатів ЄС.

Уряди Євросоюзу розпочнуть обговорення між міністрами закордонних справ 21 березня. Водночас 24 березня Байден прибуде до Брюсселя на саміти з 30 союзниками по НАТО, представниками ЄС і G7, включаючи Японію.

Протягом останніх 3 тижнів ЄС запровадив санкції проти 685 росіян і білорусів, а також проти російських фінансів і торгівлі. Однак вони поки не змусили Кремль змінити свій курс в Україні. Тож Євросоюз опинився перед найважчим економічним вибором щодо російської нафти, від імпорту якої вже відмовилися США та Велика Британія, однак не 27 країн ЄС.

За інформацією дипломатів, країни Балтії, зокрема Литва, наполягають на введенні ембарго як наступного логічного кроку. Однак Німеччина застерігає від надто швидких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі.

Зауважте Хто вже відмовився від російської нафти й газу і які санкції наклав

Не повинно бути табу щодо санкцій

У Росії попередили, що санкції ЄС щодо російської нафти можуть спонукати її закрити магістральний газопровід до Європи. Загалом Євросоюз імпортує 40% російського газу. Зокрема, Німеччина є найбільшим покупцем російської нафти в ЄС.

Болгарія, яка майже повністю залежить від постачання газу від російського "Газпрому", заявила, що може відмовитися. Єдиний нафтопереробний завод в Болгарії належить російському "Лукойлу". Він забезпечує понад 60% палива, яке використовують в країні.

Усі рішення щодо санкцій ЄС вимагають консенсусу. Голос Франції, яка очолює 6-місячне головування в ЄС, ймовірно, виявиться вирішальним. Президент Еммануель Макрон заявив, що якщо ситуація в Україні, де тисячі людей вже загинули, а 5 мільйонів евакуювалися, погіршиться, то табу щодо санкцій проти Росії бути не повинно.

"Ці санкції мають на меті змусити президента Путіна зробити новий розрахунок. Серед наших партнерів і серед країн, які торгують з Росією, є ті, хто більш чутливий до питання нафти та газу. Проте, президент сказав, що табу немає", – зауважив представник Макрона.

Дипломати заявили, що російська атака хімічною зброєю в Україні або потужне бомбардування Києва може стати причиною енергетичного ембарго.

Буде цікаво: Російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, – розвідка України