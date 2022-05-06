ЕС рассматривает персональные санкции против любовницы Путина Кабаевой, – СМИ

Европейский Союз предложил ввести персональные санкции против Алины Кабаевой, бывшей российской гимнастки и любовницы Путина. Отмечается, что они могут появиться в списке шестого пакета, который Еврокомиссия планирует презентовать в ближайшее время.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на полученный редакцией документ и источники, ознакомленные с ситуацией. Перечень должен быть согласован правительствами стран-членов ЕС и может измениться перед окончательным утверждением, отмечают в издании.

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Почему ЕС хочет ввести санкции против Кабаевой

Дело в том, что Алина Кабаева – председатель совета директоров российского акционерного общества "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Это холдинговая компания, владеющая долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих пропаганду. Поэтому Кабаева несет непосредственную ответственность за поддержку действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно документу, который получила редакция Bloomberg, Кабаева "тесно связана с президентом России Владимиром Путиным". Ранее ЕС уже внедрил санкционные ограничения против главы Кремля и его двух дочерей, которых тот наплодил со своей экс-женой.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения о том, что 69-летний Путин находится в "романтических отношениях" с 39-летней Кабаевой или имеет от нее детей. При этом российские СМИ, ранее писавшие об отношениях диктатора с гимнасткой, часто внезапно прекращали свое существование или их финансирование отменяли.

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К слову, на должность главы совета директоров НМГ Алину Кабаеву в 2014 году взял российских миллиардер Юрий Ковальчук, который близок Путину. Перед этим любовница убийцы почти 7 лет была депутатом Госдумы от партии "Единая Россия".

Добавим, что в марте издание The Wall Street Journal сообщало о том, что США отложили введение санкций против Алины Кабаевой из-за беспокойства, что такой шаг может повлечь за собой "эскалацию напряжения в отношениях с Путиным". При этом журналисты ссылались на анонимные источники среди высокопоставленных чиновников в Белом доме.

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