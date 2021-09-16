ЕС рассмотрит создание военной учебной миссии в Украине

Послы стран ЕС 16 сентября планируют рассмотреть варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Она должна помочь реформировать военное образование.

Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он уже ознакомился с проектом документа.

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О чем говорится в документе

Он предполагает, что потенциальная военная и консультативная учебная миссия ЕС потребует 60 сотрудников и будет работать для консультирования Департамента образования Минобороны Украины и Генштаба относительно "внедрения плана реформирования профессионального военного образования". В документе изложены 4 возможных варианта сотрудничества. Правда, о них пока ничего неизвестно.

Преимущества миссии

В документе отмечается, что такая миссия:

может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала;

способна усилить привлечение ЕС и быть выражением солидарности с Украиной после военной деятельности России на оккупированных территориях и в Крыму.

Существуют определенные опасения

Однако документ также указывает на некоторые недостатки такой миссии, в частности, риск дублирования. Все из-за того, что многие страны и организации уже действуют в Украине в сфере военной поддержки. К примеру, НАТО, США, Канада, ОБСЕ. Кроме того, трудно предсказать реакцию других субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине.

Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать уход от сугубо гражданского присутствия.