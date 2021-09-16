Мужчину госпитализировали в медучреждение. По информации Операции объединенных сил, он получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму, но его состояние оценивают как удовлетворительное.
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Кроме того, боевики нанесли разрушения дому одного из местных жителей. Повредили крышу дома, стены, окна, а также гражданские автомобили.
Результаты обстрелов Счастья / Фото Луганской областной прокуратуры
Как развиваются следственные действия
По факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны начали уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Правоохранители сейчас осматривают места происшествия. Также продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению людей.
Обстрелы на востоке Украины: последние новости
- Летом 2021 года на Донбассе обострилась ситуация. В ОБСЕ сообщили, что интенсивность обстрелов со стороны оккупантов в сентябре растет.
- Оккупанты с начала сентября убили 4 украинских защитников, а ранили 36.
- Российские военные используют танки и артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 миллиметра. Это оружие запрещено согласно Минским договоренностям.
- В Совместном центре по контролю и координации сообщили, что обострение может быть связано с выборами в России.
- Боевики все чаще обстреливают гражданскую инфраструктуру.