Мужчину госпитализировали в медучреждение. По информации Операции объединенных сил, он получил осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму, но его состояние оценивают как удовлетворительное.

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Кроме того, боевики нанесли разрушения дому одного из местных жителей. Повредили крышу дома, стены, окна, а также гражданские автомобили.

Результаты обстрелов Счастья / Фото Луганской областной прокуратуры

Как развиваются следственные действия

По факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации России законов и обычаев войны начали уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Правоохранители сейчас осматривают места происшествия. Также продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливают обстоятельства и причастных к преступлению людей.

Обратите внимание! Счастье обстреляли впервые с 2016 года.

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