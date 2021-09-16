Чоловіка госпіталізували до медзакладу. За інформацією Операції об'єднаних сил, він отримав осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму, але його стан оцінюють як задовільний.

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Крім того, бойовики завдали руйнувань будинку одного з місцевих мешканців. Пошкодили дах будинку, стіни, вікна, а також цивільні автомобілі.

Результати обстрілів Щастя / Фото Луганської обласної прокуратури

Як розвиваються слідчі дії

За фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Правоохоронці наразі оглядають місця події. Також тривають першочергові слідчі дії, встановлюють обставини та причетних до злочину людей.

Зверніть увагу! Щастя обстріляли вперше з 2016 року.

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