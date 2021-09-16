Чоловіка госпіталізували до медзакладу. За інформацією Операції об'єднаних сил, він отримав осколкове поранення стегна і черепно-мозкову травму, але його стан оцінюють як задовільний.
До теми Поранення мера Щастя: голова Луганської ОДА заявив про свідому провокацію бойовиків
Крім того, бойовики завдали руйнувань будинку одного з місцевих мешканців. Пошкодили дах будинку, стіни, вікна, а також цивільні автомобілі.
Результати обстрілів Щастя / Фото Луганської обласної прокуратури
Як розвиваються слідчі дії
За фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Росії законів та звичаїв війни розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Винним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Правоохоронці наразі оглядають місця події. Також тривають першочергові слідчі дії, встановлюють обставини та причетних до злочину людей.
Обстріли на сході України: останні новини
- Влітку 2021 року на Донбасі загострилася ситуація. В ОБСЄ повідомили, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів у вересні зростає.
- Окупанти від початку вересня вбили 4 українських захисників, а поранили 36.
- Російські військові використовують танки та артилерійські системи калібрів 152 міліметрів та 122 міліметри. Ця зброя заборонена згідно із мінськими домовленостями.
- У Спільному центрі з контролю та координації повідомили, що загострення може бути пов'язане із виборами у Росії.
- Бойовики все частіше обстрілюють цивільну інфраструктуру.