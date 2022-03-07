В ЕС разработали план, чтобы избавиться от зависимости от нефти и газа из России

7 марта 2022 , 14:07
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Источник:

твиттер Урсули фон дер Ляен

Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Еврокомиссия представит соответствующий план.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Что предполагает план

  • Расширение поставщиков, переход на трубопроводный газ,
  • Инвестирование ЕС в возобновляемые источники энергии
  • Повышение энергоэффективности.

Когда именно представят план – не сообщили. Неизвестно, когда окончательно планируют избавиться от энергозависимости от России.

 

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Автор: Ольга Музика