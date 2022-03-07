В ЕС разработали план, чтобы избавиться от зависимости от нефти и газа из России
7 марта 2022 , 14:07Читати новину українською
Источник:твиттер Урсули фон дер Ляен
Евросоюз планирует быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа. Еврокомиссия представит соответствующий план.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Кстати В Конгрессе США думают, как отрезать Россию от импорта нефти
Что предполагает план
- Расширение поставщиков, переход на трубопроводный газ,
- Инвестирование ЕС в возобновляемые источники энергии
- Повышение энергоэффективности.
Когда именно представят план – не сообщили. Неизвестно, когда окончательно планируют избавиться от энергозависимости от России.
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