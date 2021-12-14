ЕС решил принять Северную Македонию и Албанию, – журналист

Евросоюз якобы принял решение о расширении. Уже якобы объявили начало процедуры вступления в состав двух стран Западных Балкан – Северной Македонии и Албании.

О решении ЕС заявил журналист Ричард Юзвяк. На официальных ресурсах ЕС такая информация якобы должна появиться в ближайшее время.

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Белый дым. Мы имеем Выводы по расширению ЕС – в отличие от прошлого года. Северная Македония. Албания,

– написал Юзвяк.

Журналист написал "Белый дым", намекая на традиции Ватикана при избрании нового Папы. В этом случае белый дым означает коллегиальное принятие решения об окончательном выборе.

Что этому предшествовало

Албания и Северная Македония являются официальными кандидатами на вступление в ЕС. Последняя в августе получила поддержку Австрии, Чехии и Словении. Однако 29 сентября страны ЕС не смогли подтвердить свое обещание балканским странам о том, что их примут.

К слову, Босния и Герцеговина и Косово пока рассматриваются как потенциальные кандидаты для переговоров с ЕС.

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Последний раз ЕС расширялся в июле 2013 года. Тогда присоединилась Хорватия. Вступление страны длилось 10 лет, поскольку заявку на членство страна подала в 2003 году.