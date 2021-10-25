Речь идет о списке стран, гражданам которых рекомендовано открыть границы. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк.

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Евросоюз оставит Украину в "зеленом списке"

Выглядит так, будто Украина останется в европейском списке рекомендованных для путешествий третьих стран и на этой неделе. Но ситуацию нужно отслеживать, поэтому новое предложение может появиться до конца этой недели,

– заявил Йозвяк.

Кстати, раз в неделю в пятницу Евросоюз пересматривает список третьих стран, гражданам которых разрешены поездки по несрочному поводу.

Последние заявления в ЕС о внесении Украины в "зеленый список"