Мовиться про список країн, громадянам яких рекомендовано відкрити кордони. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

До теми Україна як мінімум на тиждень залишається в "зеленому списку" ЄС

Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку"

Виглядає так, наче Україна залишиться в європейському списку рекомендованих для подорожей третіх країн і цього тижня. Але ситуацію потрібно відстежувати, тому нова пропозиція може з'явитися до кінця цього тижня,

– заявив Йозвяк.

До речі, раз на тиждень у п'ятницю Євросоюз переглядає список третіх країн, громадянам яких дозволені поїздки з нетермінового приводу.

Останні заяви у ЄС щодо внесення України в "зелений список"