Мовиться про список країн, громадянам яких рекомендовано відкрити кордони. Про це повідомив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.
До теми Україна як мінімум на тиждень залишається в "зеленому списку" ЄС
Євросоюз залишить Україну в "зеленому списку"
Виглядає так, наче Україна залишиться в європейському списку рекомендованих для подорожей третіх країн і цього тижня. Але ситуацію потрібно відстежувати, тому нова пропозиція може з'явитися до кінця цього тижня,
– заявив Йозвяк.
До речі, раз на тиждень у п'ятницю Євросоюз переглядає список третіх країн, громадянам яких дозволені поїздки з нетермінового приводу.
Останні заяви у ЄС щодо внесення України в "зелений список"
- В Україні збільшується кількість випадків захворювання на COVID-19 та госпіталізації хворих. Саме тому виникли побоювання, що ЄС виключе країну зі списку "зелених країн".
- Станом на п'ятницю, 22 жовтня, Україну ще на тиждень залишили у списку. Проте список "зелених країн" – це лише рекомендація від Ради ЄС. Остаточне рішення кожна держава поокремо ухвалює на національному рівні.
- Перед тим, 18 жовтня, журналіст Йозв'як попереджав, що Євросоюз вилучить Україну з "зеленого" списку безпечних країн. Мовилось, що усе через складну епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.