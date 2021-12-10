ЕС согласился принять Хорватию в Шенгенскую зону

Совет Европейского Союза решил присоединить Хорватию к Шенгенской зоне. Балканской стране удалось убедить Брюссель в том, что она может эффективно управлять своей частью внешних границ блока.

Рекомендация от Еврокомиссии, чтобы включить Хорватию в "Шенген", была в октябре 2019 года. Согласно выводам Совета ЕС, страна выполнила все необходимые условия, чтобы применить все части шенгенских достижений.

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Путь Хорватии в "Шенген"

Чтобы присоединить Хорватию к Шенгенской зоне, с 2016 по 2020 годы проводили оценку страны.

Членом ЕС Хорватия стала в 2013 году. Ее вступление в еврозону долго было проблематичным из-за миграции.

До сих пор окончательно не понятно, когда именно Хорватия присоединится к Шенгенской зоне. Как ранее заявлял премьер страны Андрей Пленкович, он ожидает присоединения страны к зоне свободных поездок в ЕС в 2022 году.

Реформа Шенгена

В 2022 году Франция, став председателем в Совете ЕС, хочет инициировать реформу Шенгенской зоны. В вероятных будущих изменениях могут быть два приоритета. Первым преимуществом будет политическое управление Шенгенской зоной.

Как уверял президент Франции Эммануэль Макрон, страны, чьи границы расположены на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex. Также они должны получать подкрепления силовиков из других стран Евросоюза.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал Евросоюз расширить Шенгенскую зону на 4 страны. Он предложил, чтобы "Шенген" действовал в отношении Болгарии, Румынии, Хорватии и Сербии. Он уверял, что Евросоюз не имеет четкой стратегии борьбы с беженцами.

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"Шенген" включает 26 стран Европы. Их граждане свободно передвигаются по территории зоны и проходят контроль только на въезде и на выезде из зоны.