7 пакет санкций против России уже на финальной стадии: Зеленский объяснил, почему этого недостаточно

20 июля 2022 , 22:05
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Европейские лидеры работают над очередным пакетом санкций против России. Впрочем, для его принятия нужно предпринять еще несколько шагов.

Ранее появлялась информация о том, что послы ЕС согласовали 7 пакет санкций против российских оккупантов. Украина призывает партнеров как можно скорее усилить давление на российских террористов, ежедневно обстреливающих мирных людей.

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Зеленский о согласовании 7 пакета санкций

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський