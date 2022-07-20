7 пакет санкций против России уже на финальной стадии: Зеленский объяснил, почему этого недостаточно
20 июля 2022 , 22:05Читати новину українською
Европейские лидеры работают над очередным пакетом санкций против России. Впрочем, для его принятия нужно предпринять еще несколько шагов.
Ранее появлялась информация о том, что послы ЕС согласовали 7 пакет санкций против российских оккупантов. Украина призывает партнеров как можно скорее усилить давление на российских террористов, ежедневно обстреливающих мирных людей.
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Зеленский о согласовании 7 пакета санкций