ЕС удалит Украину из списка безопасных государств из-за всплеска коронавируса, – СМИ

Евросоюз изымет Украину из "зеленого" списка безопасных стран уже на этой неделе. Все из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС удалит Украину из списка безопасных третьих стран. Туда ее добавили в июле 2021 года.

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Украина позже на этой неделе будет исключена из списка безопасных третьих стран, из которых рекомендован въезд в ЕС,

– подчеркнул Йозвяк.

Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

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