ЕС утвердил план восстановления Украины и станет ключевым игроком в восстановлении государства

Сегодня, 18 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о намерении выделить Украине новую макрофинансовую помощь.

Речь идет о пакете поддержки на сумму 9 миллиардов евро, который будет предоставлен в 2022 году.

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Евросоюз будет с Украиной и во время восстановления

Фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС и дальше будет рядом с Украиной – сейчас, пока идет война, и тогда, когда в Украине начнется восстановление.

Она отметила, что следует объединить государства-члены ЕС, международных доноров, финансовые учреждения и других партнеров, поэтому предлагает платформу реконструкции во главе с Украиной и Европейской комиссией. Это означает, что ЕС станет ключевым игроком в будущем восстановлении нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за новый пакет поддержки, который сегодня анонсировала Урсула фон дер Ляен – финансовую помощь и платформу восстановления Украины.

Это поможет Украине победить

Благодарен за объявленный сегодня Урсулой фон дер Ляен пакет поддержки Украины. Он содержит новую программу макрофинансовой помощи в сумме 9 млрд евро и платформу восстановления Украины,

– написал Зеленский.

Он отметил, что эта поддержка Евросоюза поможет Украине победить в войне, преодолеть последствия российской агрессии, а также ускорить движение Украины к членству в ЕС .

Чем важен план восстановления Украины

На сегодняшнее заявление президент Европейской комиссии отреагировал и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, в анонсированном пакете поддержки главное не деньги, а то, что Украина вместе с Евросоюзом будет не только восстанавливать то, что разрушили российские кафиры в этой войне, но и будет строить новую Украину согласно новым европейским правилам.

В то же время Шмигаль пояснил, что Европейский Союз будет опираться на план, разрабатываемый Нацсоветом Украины по вопросам послевоенного восстановления.

Украина будет "владельцем" процесса, но для максимальной прозрачности и эффективности мы привлечем наших европейских партнеров. Наш общий план будет опираться на 4 столба,

– добавил он.

Совместный с ЕС план восстановления будет включать восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике, модернизацию украинского государства и институтов, интеграцию Украины с ЕС по всем сферам и направлениям, а также будет включать и экономическую трансформацию, в частности, речь идет о новых возможностях для украинского бизнеса.

Этот документ, по словам Шмыгаля, показывает чрезвычайный уровень солидарности с Украиной. Он добавил, что уверен в победе Украины и восстановлении государства, которое в будущем станет сильным и равноправным членом Европейского Союза.

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