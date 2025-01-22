Об этом во время конференции по случаю 20-летия Европейского оборонного агентства (EDA) заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euroactiv.

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ЕС должен увеличить запасы оружия

Андрюс Кубилюс ожидает решения по Программе европейской оборонной промышленности (EDIP) Европарламентом и Европейским советом. Еврокомиссар считает, что это поможет значительно увеличить производство оружия.

Целевые показатели НАТО должны быть достигнуты не позднее 2030 года вместо запланированного 2044 года,

– заявил он.

По его словам, разведка европейских стран предостерегает, что за 5 лет Россия может быть готова к потенциальной войне с НАТО и Евросоюзом в случае игнорирования угрозы. Кубилюс отметил, что российская экономика уже работает на полную.

Чиновник отметил, что российские заводы круглосуточно производят оружие и боеприпасы. Euroactiv пишет, что на фоне вышеупомянутого Евросоюз выдвинет "план промышленных ресурсов", который Кубилюс представил осенью.