Про це під час конференції з нагоди 20-річчя Європейської оборонної агенції (EDA) заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euroactiv.

Дивіться також Все залежить від позиції Трампа: Зеленський оцінив перспективи України вступити в НАТО

ЄС має збільшити запаси зброї

Андрюс Кубілюс очікує на рішення щодо Програми європейської оборонної промисловості (EDIP) Європарламентом і Європейської радою. Єврокомісар вважає, що це допоможе значно збільшити виробництво зброї.

Цільові показники НАТО мають бути досягнуті не пізніше ніж 2030 року замість запланованого 2044 року,

– заявив він.

За його словами, розвідка європейських країн застерігає, що за 5 років Росія може бути готова до потенційної війни з НАТО і Євросоюзом у разі ігнорування загрози. Кубілюс наголосив, що російська економіка вже працює на повну.

Посадовець зазначив, що російські заводи цілодобово виробляють зброю і боєприпаси. Euroactiv пише, що на тлі вищезгаданого Євросоюз висуне "план промислових ресурсів", який Кубілюс представив восени.