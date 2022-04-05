После этих сообщений Европейский Союз должен принять новые санкции против России. Как отметил министр европейских дел Франции Клеман Бон, скорее всего, это произойдет в среду.
Обратите внимание У Байдена пообещали новые санкции против России уже на этой неделе: мир шокировало увиденное в Буче
ЕС, вероятно, примет новые санкции против РФ 6 апреля
Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра,
– сказал Бон.
Он также добавил, что ЕС должен как можно быстрее ввести меры по импорту газа и угля из России.
Отметим, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Даже предоставят Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", свидетельствующие о том, что российские силы не причастны к зверствам в Украине.
Реакция мира на Бучанскую резню: коротко
- После того, как российские военные покинули Киевскую область, появились жуткие фото из Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
- После оккупантов на улицах осталось много тел убитых гражданских людей. В частности, в Буче в братских могилах похоронено почти 300 человек.
- Геноцид украинцев осудили ряд международных чиновников. Например, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Он подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что потрясенная зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и международные организации отправить миссию в Бучу для сбора доказательств.
- Президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на Бучанскую резню и требует срочное расследование.
Заметьте – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео