После этих сообщений Европейский Союз должен принять новые санкции против России. Как отметил министр европейских дел Франции Клеман Бон, скорее всего, это произойдет в среду.

Обратите внимание У Байдена пообещали новые санкции против России уже на этой неделе: мир шокировало увиденное в Буче

ЕС, вероятно, примет новые санкции против РФ 6 апреля

Новые санкции, вероятно, будут приняты завтра,

– сказал Бон.

Он также добавил, что ЕС должен как можно быстрее ввести меры по импорту газа и угля из России.

Отметим, что Россия отвергает любые обвинения в убийствах мирных жителей, в том числе в Буче. Даже предоставят Совету Безопасности ООН "эмпирические доказательства", свидетельствующие о том, что российские силы не причастны к зверствам в Украине.

Реакция мира на Бучанскую резню: коротко

Заметьте – Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео