Після цих повідомлень Європейський Союз має ухвалити нові санкції проти Росії. Як зазначив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, швидше за все, це станеться в середу.
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ЄС, ймовірно, ухвалить нові санкції проти РФ 6 квітня
Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра,
– сказав Бон.
Він також додав, що ЄС повинен якнайшвидше запровадити заходи щодо імпорту газу та вугілля з Росії.
Зазначимо, Росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, зокрема в Бучі. Навіть нададуть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", що свідчитимуть про те, що російські сили не причетні до звірств в Україні.
Реакція світу на бучанську різанину: коротко
- Після того, як російські військові покинули Київщину, з'явилися моторошні фото з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.
- Після окупантів на вулицях залишилося багато тіл убитих цивільних. Зокрема, в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей.
- Геноцид українців засудили низка міжнародних чиновників. Наприклад, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Він наголосив, що на Росію чекають нові санкції.
- Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації відправити місію в Бучу для збору доказів.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на Бучанську різанину й вимагає термінове розслідування.
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