Після цих повідомлень Європейський Союз має ухвалити нові санкції проти Росії. Як зазначив міністр європейських справ Франції Клеман Бон, швидше за все, це станеться в середу.

Зверніть увагу У Байдена пообіцяли нові санкції проти Росії вже цього тижня: світ шокувало побачене в Бучі

ЄС, ймовірно, ухвалить нові санкції проти РФ 6 квітня

Нові санкції, ймовірно, будуть прийняті завтра,

– сказав Бон.

Він також додав, що ЄС повинен якнайшвидше запровадити заходи щодо імпорту газу та вугілля з Росії.

Зазначимо, Росія відкидає будь-які звинувачення у вбивствах мирних жителів, зокрема в Бучі. Навіть нададуть Раді Безпеки ООН "емпіричні докази", що свідчитимуть про те, що російські сили не причетні до звірств в Україні.

Реакція світу на бучанську різанину: коротко

Зауважте – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео