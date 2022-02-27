ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко

Европейский Союз ввел новые санкции против Лукашенко. Самопровозглашенного президента Беларуси объявили агрессором в войне против Украины.

Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен во время совместного брифинга с Жозепом Боррелем 27 февраля.

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Лукашенко признали агрессором

Мы нацелим на другого агрессора – режим Лукашенко – в этой войне новый пакет санкций, которые поразят наиболее важные секторы Беларуси,

– сказала она.

По ее словам, все эти меры дополняют мощные ограничения, представленные 26 февраля, согласованные нашими международными партнерами.