ЕС ввел новые санкции против режима Лукашенко
27 февраля 2022 , 19:14Читати новину українською
Источник:Урсула фон дер Ляйен в твиттере
Европейский Союз ввел новые санкции против Лукашенко. Самопровозглашенного президента Беларуси объявили агрессором в войне против Украины.
Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен во время совместного брифинга с Жозепом Боррелем 27 февраля.
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Лукашенко признали агрессором
Мы нацелим на другого агрессора – режим Лукашенко – в этой войне новый пакет санкций, которые поразят наиболее важные секторы Беларуси,
– сказала она.
По ее словам, все эти меры дополняют мощные ограничения, представленные 26 февраля, согласованные нашими международными партнерами.