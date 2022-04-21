ЕС ввел санкции против Пригожина и украинского бизнесмена Курченко
Источник:Евросоюз
Европейский Союз ввел санкции против "повара Путина" Евгения Пригожина. Также под ограничения попал украинский бизнесмен Сергей Курченко.
Детали о санкциях
О новых санкциях сообщили 21 марта. Они связаны с войной в Украине.
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Курченко и Пригожина обвинили в угрозе территориальной целостности Украины и извлечении из этого выгоды.
В ЕС отметили, что Пригожин активно совершает действия, подрывающие суверенитет Украины. В то же время, Курченко помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить европейские санкции. В частности, он действовал как субподрядчик.
Кстати, сегодня санкции против российских физических и юридических лиц ввела Великобритания. Под ограничения попали российские генералы, командовавшие бомбардировкой Мариуполя, оборонные предприятия и бежавший в Россию украинский нардеп Илья Кива.
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