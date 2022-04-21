Деталі про санкції

Про нові санкції повідомили 21 березня. Вони пов'язані з війною в Україні.

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Курченка та Пригожина звинуватили у загрозі територіальній цілісності України та одержання з цього вигоди.

У ЄС зазначили, що Пригожин активно здійснює дії, які підривають суверенітет України. Водночас Курченко допоміг великим російським компаніям та державним холдингам обходити європейські санкції. Зокрема, він діяв як субпідрядник.

До речі, сьогодні санкції проти російських фізичних та юридичних осіб запровадила Велика Британія. Під обмеження потрапили російські генерали, які командували бомбардуванням Маріуполя, оборонні підприємства та український нардеп Ілля Кива, який втік у Росію.

До теми дивіться відео про те, як санкції вплинули на російського пропагандиста Соловйова: