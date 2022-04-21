Саме тому громадянам країни-агресора не вдасться "перечекати" санкції. Радник глави Офісу Президента зазначив, що обмеження відкинуть Росію на рівень ХV чи ХVІ століття.
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Холодильник все ж переможе
Посадовець пояснив, що росіяни існуватимуть без комфорту, грошей, технологій, але все ж зможуть жити в землянках. Проте, ситуація зміниться, коли у них почнеться:
- зростання безробіття;
- зростання цін на продукти харчування, яке вже почалося;
- дефіцит продуктів харчування;
- дуже висока інфляція;
- знецінення рубля.
Це все створить внутрішній конфлікт. Вони будуть тиснути на свою еліту, тому що можуть жити в таборі, але все ж хочуть їсти. Тобто холодильник переможе,
– сказав Михайло Подоляк.
Він додав, що єдине питання: за рахунок яких санкцій та як швидко це буде. Якщо будуть обмеження на енергоносії, то це все буде дуже і дуже швидко – місяць, два, три максимум.
Якщо не буде цих санкцій, то може 8 – 12 місяців. Це не питання кореляції з війною, Росія йтиме на дно.
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