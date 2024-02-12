"В ЕС вводят частичную депортацию украинцев": что надо знать о новом фейке и действительно ли есть списки

В соцсетях распространяют информацию о том, что ЕС вводит частичную депортацию украинцев, причем якобы уже появились списки тех, кого депортируют. На самом деле, это фейк.

Фейк опровергли в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

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О чем фейк

В некоторых телеграммах распространили данные, якобы с 15 февраля 2024 года начнется депортация украинцев, находящихся в странах Евросоюза. При этом уже даже опубликованы списки тех, кого депортируют.

Что говорят в официальных ведомствах

В контакт-центре украинского МИДа и в посольстве Украины в Чехии на запрос расследователей Gwara Media, известно ли им что-то о подобных сообщениях и списках, ответили отрицательно. Там отметили, что об этом слышат впервые.

Также фактчекеры проверили ссылку, которая как будто бы давала ссылку на списки. Она вела к закрытому телеграмм-каналу, но увидеть реальные данные людей, которые "подлежат депортации", расследователям так и не удалось.

"Итак, распространенная в сети "новость о депортации" – это ничего большего, чем кликбейт. Такие сообщения имеют целью увеличить количество подписчиков на канале. Кроме того, они способны распространять панические настроения среди людей.