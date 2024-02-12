Фейк спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
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Про що фейк
У деяких телеграмах поширили дані, нібито з 15 лютого 2024 року розпочнеться депортація українців, які перебувають у країнах Євросоюзу. При цьому вже навіть опубліковано списки тих, кого депортують.
Що кажуть в офіційних відомствах
У контакт-центрі українського МЗС і в посольстві України в Чехії на запит розслідувачів Gwara Media, чи відомо їм щось про подібні повідомлення і списки, відповіли негативно. Там зазначили, що про це чують вперше.
Також фактчекери перевірили посилання, яке наче б то давало посилання на списки. Воно вело до закритого телеграм-каналу, але побачити реальні дані людей, які "підлягають депортації", розслідувачам так і не вдалося.
"Отже, поширена у мережі "новина про депортацію" – це нічого більшого, ніж клікбейт. Такі повідомлення мають на меті збільшити кількість підписників на каналі. Крім того, вони здатні поширювати панічні настрої серед людей.