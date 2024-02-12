Фейк спростували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

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Про що фейк

У деяких телеграмах поширили дані, нібито з 15 лютого 2024 року розпочнеться депортація українців, які перебувають у країнах Євросоюзу. При цьому вже навіть опубліковано списки тих, кого депортують.

Що кажуть в офіційних відомствах

У контакт-центрі українського МЗС і в посольстві України в Чехії на запит розслідувачів Gwara Media, чи відомо їм щось про подібні повідомлення і списки, відповіли негативно. Там зазначили, що про це чують вперше.

Також фактчекери перевірили посилання, яке наче б то давало посилання на списки. Воно вело до закритого телеграм-каналу, але побачити реальні дані людей, які "підлягають депортації", розслідувачам так і не вдалося.

"Отже, поширена у мережі "новина про депортацію" – це нічого більшого, ніж клікбейт. Такі повідомлення мають на меті збільшити кількість підписників на каналі. Крім того, вони здатні поширювати панічні настрої серед людей.

Зверніть увагу! Водночас, за даними opendatabot.ua, 99% українців, які виїхали у 2023, повернулись до України. Різниця між тими, хто виїхав та тими, хто повернувся до України, складає менше ніж 1%, а саме – 142 тисячі осіб.