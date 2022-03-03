ЕС вводит санкции против Беларуси из-за Украины: кто попал в список
Источник:Европейский Совет
24 февраля Россия начала циничную войну против Украины. Важную роль в этой истории играет и соседняя Беларусь, поддерживающая официальную Москву. В ответ Европейский Союз вводит санкции против белорусов.
Европейский Союз решительно осуждает причастность Беларуси к военному вторжению России в Украину.
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ЕС вводит санкции против десятков белорусов
В связи с этим Европейский Союз вводит индивидуальные и экономические санкции против 22 граждан Беларуси, представляющих угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Речь идет о высокопоставленных военных, имеющих отношение к принятию решений и процессов стратегического планирования, приведших к участию Беларуси в российской агрессии против Украины. Кроме того, в новый пакет санкций добавили дополнительные ограничения на торговлю.
Причастность Беларуси к неспровоцированной и неоправданной военной агрессии против Украины, которая продолжается, будет иметь высокую цену. Эти меры мы направлены на тех в Беларуси, кто сотрудничает с этими атаками против Украины и ограничивает торговлю в ряде ключевых секторов,
– рассказал Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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