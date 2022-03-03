Європейський Союз рішуче засуджує причетність Білорусі до військового вторгнення Росії в Україну.

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ЄС вводить санкції проти десятків білорусів

У зв'язку з цим Європейський Союз вводить індивідуальні та економічні санкції проти 22 громадян Білорусі, які становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Йдеться про високопоставлених військових, які мають відношення до ухвалення рішень та процесів стратегічного планування, які призвели до участі Білорусі в російській агресії проти України. Крім того, до нового пакету санкцій додали додаткові обмеження на торгівлю.

Причетність Білорусі до неспровокованої та невиправданої військової агресії проти України, яка досі триває, буде мати високу ціну. Ці заходи ми спрямовані на тих у Білорусі, хто співпрацює з цими атаками проти України та обмежує торгівлю в низці ключових секторів,

– розповів Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.