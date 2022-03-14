ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 500 миллионов – гуманитарной

Урсула фон дер Ляен заявила, что война, развязанная Владимиром Путиным, ежедневно становится все жестче. Соответствующее заявление политик сделала 14 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что проинформировала президента Владимира Зеленского о четвертом пакете санкций против России. Евросоюз – с украинцами.

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Мы поддерживаем их пакетом макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро и гуманитарной помощью в размере 500 миллионов евро,

– подчеркнула глава Еврокомиссии.

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