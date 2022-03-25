ЕС выступил с требованием к России прекратить войну против Украины

Европейский совет призвал Россию полностью соблюдать свои обязательства по международному праву. Также Европа требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины.

Кроме того, Евросовет требует, чтобы страна-агрессор уважала территориальную целостность и суверенитет Украины. Члены Европейского совета призвали все страны присоединиться к санкциям против России.

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Также Россию призвали гарантировать гуманитарные коридоры и доставку гумпомощи в Мариуполь и другие города, которые сейчас остаются осаде.

Там подчеркнули, что Россия направляет удары по гражданскому населению и наносит удары по гражданским объектам, в частности больницам, медучреждениям, школам и приютам.

Военные преступления должны немедленно прекратиться. Виновников привлекут к ответственности в соответствии с международным правом. Осада Мариуполя и других городов Украины, а также отказ в гуманитарном доступе со стороны российских сил, является неприемлемой,

– отметили в Евросовете.

Европейский совет также акцентировал на важности обеспечения безопасности на украинских АЭС. В частности речь идет о необходимой поддержке МАГАТЭ.

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