Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом она отметила, что о политических переговорах с боевиками речи не идет.
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Переговоры ради спасения
Чиновница отметила, что с талибами "можно говорить". Мол, оперативные контакты сейчас, в период кризиса, необходимы. Ведь только так можно обсудить вопросы, связанные с оказанием содействия людям в Афганистане. Однако оценивать боевиков будут учитывая на действия, а не слова.
В этом случае оперативные контакты необходимы, и всегда хорошо вести переговоры, когда есть возможность спасти жизнь,
– отметила фон дер Ляйен.
Накануне Верховный представитель ЕС по вопросам дипломатии Жосеп Боррель заявил, что Китай фактически признает "Талибан", а Россия это скоро сделает. Евросоюз, по его мнению, не должен позволить этим странам распространить свое влияние на Афганистан.
Талибы хотят международного признания
- 19 августа террористическая организация "Талибан" заявила о создании "Исламского эмирата Афганистан". Именно в этот день страна отмечала День независимости.
- Представитель боевиков Забихулла Муджахид подчеркнул, что талибы стремятся иметь "хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами".
- Режиссер Сахра Карими, которая сбежала из Кабула в Киев, убеждена: если международное сообщество признает "Талибан", Афганистану наступит конец.