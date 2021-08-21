Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. При цьому, вона наголосила, що про політичні переговори з бойовиками не мовиться.
Зверніть увагу Знову вимагають світового визнання: у "Талібану" опинилася зброя США
Переговори заради порятунку
Посадовиця зауважила, що з талібами "можна говорити". Мовляв, оперативні контакти зараз, у період кризи, є необхідними. Адже лише так можна обговорити питання, пов'язані з наданням сприяння людям в Афганістані Проте оцінювати бойовиків будуть, зважаючи на дії, а не слова.
У цьому випадку оперативні контакти необхідні, і завжди добре вести переговори, коли є можливість врятувати життя,
– наголосила фон дер Ляйєн.
Напередодні Верховний представник ЄС із питань дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Китай фактично визнає "Талібан", а Росія це скоро зробить. Євросоюз, на його думку, не повинен дозволити цим країнам поширити свій вплив на Афганістан.
Таліби хочуть міжнародного визнання
- 19 серпня терористична організація "Талібан" заявила про створення "Ісламського емірату Афганістан". Саме у цей день країна відзначала День незалежності.
- Речник бойовиків Забіхулла Муджахід підкреслив, що таліби прагнуть мати "хороші дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами".
- Режисерка Сахра Карімі, яка втекла з Кабула у Київ, переконана: якщо міжнародна спільнота визнає "Талібан", Афганістану настане кінець.