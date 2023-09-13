Таким образом Европа показала, где именно россияне должны и будут находиться. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний.
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Россияне хотели посмотреть на "загнивающую" жизнь
Как отметил Юрий Подорожний, россиянам запретили ввозить даже чемоданы. Поэтому россияне смогут приехать в Европу только с грязными клетчатыми сумками. Однако стоит вопрос, насколько страны, имеющие общую границу с Россией, будут соблюдать эти ограничения.
Ограничивают не только на большом экономическом уровне санкциями. Для каждого россиянина, который сидит дома и рассказывает о "загнивающей Америке", "непонятной" политической ситуации в ЕС, но очень стремится посмотреть на "загнивающую" жизнь, в ЕС ввели такие ограничения,
– подчеркнул он.
ЕС запретил россиянам ввозить ряд вещей
- Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства относительно России. Теперь въезд в страны ЕС на пассажирских авто, зарегистрированных в стране-агрессоре, расценивается как запрещенный импорт.
- В то же время не важно, используется ли транспорт в частных или коммерческих целях. Если он зарегистрирован в России, он подпадает под санкции и будет расцениваться как запрещенный импорт.
- Кроме того, россиянам запретили ввозить косметику, чемоданы, ноутбуки, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни и даже зубные пасты.
- Заметим, что министерство торговли США сообщило о введении новых санкций против российских компаний, профессионально занимающихся перевозками. В "черный список" попали следующие воздушные судна: три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450; один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан"; два Gulfstream; один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia; Airbus A319 от компании RusJet.