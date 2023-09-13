У такий спосіб Європа показала, де саме росіяни мають та будуть перебувати. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній.
Дивіться також Бензоколонка без пального та рубль, що стрімко падає: як Росія загнала себе в економічну пастку
Росіяни хотіли подивитись на "загниваюче" життя
Як зазначив Юрій Подорожній, росіянам заборонили ввозити навіть валізи. Тому росіяни зможуть приїхати у Європу лише з брудними картатими сумками. Однак стоїться питання, наскільки країни, які мають спільний кордон з Росією, будуть дотримуватись цих обмежень.
Обмежують не тільки на великому економічному рівні санкціями. Для кожного росіянина, який сидить вдома та розповідає про "загниваючу Америку", "незрозумілу" політичну ситуацію в ЄС, але дуже прагне подивитись на "загниваюче" життя, у ЄС ввели такі обмеження,
– підкреслив він.
ЄС заборонив росіянам ввозити ряд речей
- Єврокомісія підтвердила інтерпретацію санкційного законодавства стосовно Росії. Тепер в'їзд до країн ЄС на пасажирських авто, зареєстрованих у країні-агресорці, розцінюється як заборонений імпорт.
- Водночас неважливо, чи використовується транспорт у приватних чи комерційних цілях. Якщо він зареєстрований у Росії, то підпадає під санкції і розцінюватиметься як заборонений імпорт.
- Окрім цього, росіянам заборонили ввозити косметику, валізи, ноутбуки, вироби зі шкіри та хутра, напівдорогоцінне та дорогоцінне каміння, туалетний папір, шампуні і навіть зубні пасти.
- Зауважимо, що міністерство торгівлі США повідомило про запровадження нових санкцій проти російських компаній, які професійно займаються перевезеннями. До "чорного списку" потрапили такі повітряні судна: три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450; один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан"; два Gulfstream; один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia; Airbus A319 компанії RusJet.