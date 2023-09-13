У такий спосіб Європа показала, де саме росіяни мають та будуть перебувати. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній.

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Росіяни хотіли подивитись на "загниваюче" життя

Як зазначив Юрій Подорожній, росіянам заборонили ввозити навіть валізи. Тому росіяни зможуть приїхати у Європу лише з брудними картатими сумками. Однак стоїться питання, наскільки країни, які мають спільний кордон з Росією, будуть дотримуватись цих обмежень.

Обмежують не тільки на великому економічному рівні санкціями. Для кожного росіянина, який сидить вдома та розповідає про "загниваючу Америку", "незрозумілу" політичну ситуацію в ЄС, але дуже прагне подивитись на "загниваюче" життя, у ЄС ввели такі обмеження,

– підкреслив він.

ЄС заборонив росіянам ввозити ряд речей