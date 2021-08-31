ЕС запретил въезд без карантинных ограничений гражданам США и еще 5 стран
Источник:The Guardian
Сейчас в списке стран, откуда Европейский Союз рекомендует разрешить несущественные поездки, остается 18 стран. В перечне есть и Украина.
В то же время ЕС принял решение забрать Соединенные Штаты Америки и еще 5 стран из списка безопасных государств. Об этом говорится в решении Совета ЕС.
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Какие страны забрали из списка
Согласно документу, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых стоит отменить ограничения на поездки. Соответствующие страны забрали из списка:
- Израиль;
- Косово;
- Ливан;
- Черногория;
- Республика Северная Македония;
- США.
Соответствующее решение, как говорится в заявлении Совета ЕС, не влияет на возможность государств отменить временное ограничение на несущественные поездки в Евросоюз для полностью вакцинированных туристов.Отметим! Еще 22 августа стало известно, что ЕС удалит 6 стран из списка безопасных для путешествий.
Как определяют безопасные страны
Для того, чтобы признать государство безопасным для путешествий есть 2 фактора. Среди них – общая эпидемиологическая ситуация и количество больных за 14 дней. То есть статистика не должна превышать 100 случаев на 100 тысяч населения.
Украина – в списке безопасных стран: что известно
- Украину Совет ЕС внес в список безопасных стран 14 июля.
- Соответствующий список является рекомендательным. Согласно ему, условием для пересечения границы является сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19.