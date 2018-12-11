ЕС перечислил Украине первый транш огромной макрофинансовой помощи

Евросоюз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

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Ранее 24 канал сообщал, что Европейская комиссия приняла положительное решение о выделении государству первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме 500 миллионов евро. Известно, что помощь перечислят двумя траншами по 500 миллионов евро

Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа,

– написал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Today the EU disburses EUR 500 million of macro-financial assistance to Ukraine . The EU continues its strong engagement in #Ukraine, and support for its people #EUUkraine pic.twitter.com/7DOwnkiJeJ — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2018

Кроме того, помощь, выделенная Евросоюзом Украине с 2014 года вырастет до 3,3 миллиардов евро. Интересно, что это наибольший объем средств, выделенный Европейским союзом стране, которая не является членом ЕС.

Ранее 24 канал писал, что министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, когда страна получит 500 миллионов евро, которые выделил Евросоюз как макрофинансовую помощь, то есть заем.