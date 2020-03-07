ЕС призвал сотрудничать со следствием по делу MH17

Первое слушание по делу сбития самолета в небе над Донбассом MH17 назначено на 9 марта 2020 года в Нидерландах. Евросоюз призвал стороны сотрудничать со следствием.

Представник ЄС Жозеп Боррель наголосив у заяві, що початок судового процесу у справі MH17 є важливим етапом для встановлення правди та притягнення до відповідальності винних у катастрофі.

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Боррель нагадав, що катастрофа МН17 на Донбасі спричинила смерть 298 невинних людей із 17 країн.

В Євросоюзі вкотре висловили впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури у справі MH17, а також закликали сторони співпрацювати зі слідством.

Євросоюз закликає усі держави, включно із Російською Федерацією, повністю співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН,

– наголосив Боррель.

МЗС України раніше назвало початок судового процесу в Нідерландах першим кроком у встановленні справедливості.

Що відомо про суд у справі МН17?Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

Кого підозрюють у справі збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".

Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

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Основне про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу