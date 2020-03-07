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      ЕС призвал сотрудничать со следствием по делу MH17

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      Первое слушание по делу сбития самолета в небе над Донбассом MH17 назначено на 9 марта 2020 года в Нидерландах. Евросоюз призвал стороны сотрудничать со следствием.

      Представник ЄС Жозеп Боррель наголосив у заяві, що початок судового процесу у справі MH17 є важливим етапом для встановлення правди та притягнення до відповідальності винних у катастрофі.

      До речі Справа MH17: Росія не зможе судити своїх громадян, звинувачених у збитті літака

      Боррель нагадав, що катастрофа МН17 на Донбасі спричинила смерть 298 невинних людей із 17 країн.

      В Євросоюзі вкотре висловили впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури у справі MH17, а також закликали сторони співпрацювати зі слідством.

      Євросоюз закликає усі держави, включно із Російською Федерацією, повністю співпрацювати зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН,
      – наголосив Боррель.

      МЗС України раніше назвало початок судового процесу в Нідерландах першим кроком у встановленні справедливості.

      Що відомо про суд у справі МН17?Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

      Кого підозрюють у справі збиття MH17:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

      Зверніть увагу Катастрофа МН17: як Росія саботувала розслідування

      Основне про катастрофу літака MH17

      • Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
      • Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.
      • Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.


      Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: MH17 Жертвы Украина – Россия Новости России Война на Донбассе Нидерланды Расследования авиация Новости Украины Новости политики
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