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ЕС разрешил европейским компаниям игнорировать санкции США против Ирана

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ЕС разрешил европейским компаниям игнорировать санкции США против Ирана
ЕС разрешил европейским компаниям игнорировать санкции США против Ирана / Фото из открытых источников

США возобновили свои санкции против Ирана. В ответ на это, 6 июня комиссия ЕС дала разрешение европейским компаниям игнорировать американские санкции против Ирана.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Европейская комиссия утвердила обновленный Устав о блокировании и мандат внешнего кредитования Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках мероприятий в защиту европейских компаний против санкций США.

7 августа вступает в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит европейские компании, ведущие бизнес с Ираном, от действия американских экстерриториальных санкций,
— заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева,

Теперь Европарламент и Совет ЕС будут иметь два месяца для выражения возможных возражений против этих изменений, прежде чем они вступят в силу. Если никаких возражений не будет, то нормы вступят в силу в начале августа.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованно тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Теги: Санкции Новости США Иран Європейськая комисия
Источник: 24 канал
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